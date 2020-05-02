Протестующие рестораторы около офиса президента в Киеве обустроили летнюю террасу

В Киеве сообщество рестораторов начало акцию протеста у входа в офис президента страны. Ее проводят в необычном формате открытой террасы.

Одним из организаторов акции выступил предприниматель Дмитрий Федотенков. Он пояснил, что акция связана с неравным отношением к предпринимателям в стране в период пандемии.

В частности, продолжал работу ресторан Николая Тищенко. Он принимал в своих стенах высоких гостей, в том числе представителей Минздрава. Отдельный столик зарезервирован для президента Владимира Зеленского, пишет Strana.ua.