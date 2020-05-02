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"Агора" опубликовала ответы на Топ-50 правовых вопросов за время пандемии

Общество
17:42, 02 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала в открытом доступе архив документов, дающих ответы на 50 самых распространенных вопросов о правах граждан в период пандемии.

С 19 марта 20 адвокатов и юристов начали работу в Штабе правовой помощи. Они помогали клиентам правозащитной группы в вопросах трудового права, оказывали помощь туристам, предпринимателям, журналистам. Помогали им в этом «Зона права» и «Апология протеста».

За неделю штаб обрабатывал порядка тысячи запросов. В первый месяц за правовой помощью обратились более трех тысяч человек. Больше всего вопросов было связано с передвижением внутри страны, защитой трудовых прав и международным передвижением.

Также граждан интересовала возможность оспорить возбуждение административных дел о нарушении режима самоизоляции. 

23 апреля «Агора» совместно с «Роскомсвободой» обратилась к главам российских регионов с просьбой гарантировать гражданам, что все собранные о них сведения за карантинный период будут уничтожены.

В случае, если подготовленный список ответов на распространенные вопросы окажется недостаточным, «Агора» публикует на своем сайте номера горячих линий правозащитной группы, по которым адвокаты и юристы смогут помочь.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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