Жительнице Казани выдали предостережение из-за участия в онлайн-митинге

Сотрудники Центра «Э» в Казани прибыли по адресу проживания к местной жительнице Гузели Имамеевой. Причиной прибытия стало то, что она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» пост об участии в онлайн-митинге против самоизоляции.

«Дверь я им не открыла, сказала, что если они мне что-то принесли, то пусть оставят в почтовом ящике», — рассказала Имамеева порталу «Idel.Реалии».

Позже женщина прочитала документ. Оказалось, что это сообщение от МВД Казани, где ее предупреждают, что для проведения акции необходимо подавать заявление в мэрию и получать согласие.

На бумаге был номер сотрудника Центра «Э», по которому гражданка позвонила. «Я думаю, что он боялся, что из онлайна митинг может перейти в оффлайн. Но, причем здесь я? Я не организатор, ссылку на митинг разместило много людей по всей России», — поясняет Имамеева.