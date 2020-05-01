В Петербурге задержали активиста с плакатом "Зачем нам нужен жадный президент?"

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге задержали политического активиста Павла Иванкина. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Объектив Реалий».

Корреспонденты пишут, что полиция приехала на место одиночного пикета спустя три минуты после его начала. Иванкин держал в руках плакат «Зачем нам нужен жадный президент? Путин, уходи».

В задержании петербуржца участвовали по меньшей мере семеро полицейских. Они попросили его убрать плакат, посадили в служебную машину и отвезли в отдел полиции №78.

На своей странице в Facebook в комментариях Павел пишет: «Незачем грустить, ну задержали и задержали».