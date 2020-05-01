В Кыргызстане досрочно освободили почти половину заключенных

Правительство Кыргызстана приняло решение об освобождении более трех тысяч человек, находящихся в местных тюрьмах. О том, что парламент принял соответствующий законопроект, сообщает портал «Настоящее время».

От тюремного заключения будут освобождены люди с I и II группами инвалидности, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, единственные кормильцы в семьях с детьми, матери-одиночки и многодетные матери, а также заключенные, не достигшие 18 лет и женщины, которым не момент подписания закона осталось отбывать срок менее года.

Также вполовину сократиться срок тех, кто осужден за нетяжкие преступления. На треть сократят срок отбытия наказания для осужденных за тяжкие преступления и на четверть — за особо тяжкие.

Отмечается, что всего в тюрьмах Кыргызстана пребывают порядка 7 тысяч человек.

Амнистия в стране проводится в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 10-летием апрельской революции.