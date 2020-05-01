В Башкирии учителям будут выплачивать 50 тысяч за получивших 100 баллов по ЕГЭ

Башкирским педагогам, ученики которых получили по результатам ЕГЭ 100 баллов, будут выплачивать денежные премии.

Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, передает РБК.

Сообщается, что премию начнут выплачивать уже в этом году, при этом ее сумма не будет зависеть от числа выпускников, подготовленных учителем: ее фиксированный размер составит 50 тысяч.

Как отмечает издание, в прошлом году число стобалльников в Башкирии выросло вдвое: 108 работ набрали максимальный балл, семеро учащихся показали лучшие результаты сразу по двум предметам. Отмечается, что четверо из семи школьников, набравших 200 баллов по двум предметам, были выпускникам уфимского лицея №153.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, об отмене ЕГЭ из-за пандемии коронавируса в этом году речи не идет, однако его могут перенести; новые даты будут объявлены после майских праздников.