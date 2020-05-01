Русские не сдаются: депутат Алексей Игонин призывает не пропустить премьеру фильма "Шугалей"

Сегодня в 21:00 по Москве на телеканале НТВ состоится громкая и долгожданная премьера фильма «Шугалей». Депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин – среди тех, кто ждёт его выхода.

«Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей – создатели ленты постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей», – написал Игонин на своей странице «ВКонтакте». Кинокартина заявлена как художественная, но это больше, чем просто боевик. В основу ленты легла реальная история двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых во время исследовательской миссии в Ливии похитили боевики так называемого Правительства национального согласия.

Российские ученые прибыли в ливийскую столицу Триполи в марте прошлого года по приглашению ПНС. По обоюдной договорённости социологи приступили к сбору информации для дальнейшей аналитической работы, но внезапно в мае их похитили и посадили в тюрьму «Митига», известную жестоким обращением с заключенными. С того времени о судьбе Шугалея и Суэйфана практически ничего неизвестно: к ним не пускают адвокатов, а попытки прояснить ситуацию со стороны российских властей не привели к успеху.

Как поясняют специалисты, в ходе работы социологи нашли доказательства того, что местные власти сотрудничают с террористами. Максим Шугалей даже успел передать часть секретной информации на Родину, но сам уехать из Триполи не смог. Отметим, что официальных обвинений социологам так и не было предъявлено.

«В центре истории – настоящие профессионалы, самоотверженные русские герои, которым даже в трудной ситуации не изменяет чувство юмора», – поясняет Алексей Игонин.

Выход фильма «Шугалей» на телевидении может стать решающим моментом в судьбе социологов. Освещение беззакония, происходящего в Ливии здесь и сейчас, через художественное кино – новый подход, способный привлечь внимание широкой общественности к проблеме и помочь вернуть россиян домой. Премьера фильма «Шугалей» уже сегодня в 21:00 на НТВ.