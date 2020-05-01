РФ выходит на плато по COVID-19, Надежда Бабкина выздоровела: главное к 1 мая

Росгвардия усилит контроль режима самоизоляции на время майских праздниках в Центральном федеральном округе, пишет агентство «Москва». Особое внимание будет уделено лесопарковым зонам в столичном регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный договорились о дебатах 1 мая. В своем Facebook Захарова предложила пообщаться «не в судах, где можно спрятаться», а онлайн. Навальный ответил согласием, передает РБК.

В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Отмечается, что распространенные в Telegram-каналах сведения об инфицировании высшего руководства института не соответствуют действительности.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, выписалась из больницы и сейчас находится дома. Об этом сама артистка написала в Instagram, передает ТАСС. По ее словам, вылечиться ей удалось «благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей».

В России сократился прирост новых случаев COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев», – констатировала Скворцова.

Изображение президента Владимира Путина убрано с мозаики главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке. По данным «Коммерсанта», портрет главы государства демонтирован после заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что президент знает о мозаике и считает такую оценку своей работы преждевременной.