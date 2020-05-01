Минобороны сообщило о 1068 подтвержденных случаях коронавируса у военнослужащих

Министерство обороны назвало общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Вооруженных Силах и в военных вузах.

Информация о заболевших опубликована на сайте Минобороны.

Сообщается, что в ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах (ВС) РФ в период с марта по конец апреля зарегистрировано 1068 военнослужащих с диагнозом COVID-19.

В госпиталях Минобороны проходят лечение 342 человека, в изоляторах по месту службы находятся 250 заболевших, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10. На дому лечатся 466 военных. Отмечается, что за весь период выздоровело 109 человек.

«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков», – подчеркивается в сообщении. Уточняется, что состояние двоих инфицированных оценивается как тяжелое, один из них находится на искусственной вентиляции легких. Состояние 11 пациентов характеризуется как средней степени тяжести; у остальных заболевание протекает без симптомов.

Сообщается также, что число курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами анализов на коронавирус составляет 1140 человек. Из них 413 проходят лечение в госпиталях Минобороны, 600 находятся в изоляторах по месту службы, 13 – в гражданских больницах. На дому изолированы 114 человек, выздоровели двое.

Число инфицированных среди гражданского персонала ВС составляет 285 человек.