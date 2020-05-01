Храмам, нарушающим антитеррористические требования, грозят штрафы до 100 тысяч

В России вступил в силу закон о штрафах за нарушение требований к антитеррористической защищенности храмов и мечетей.

Об этом пишет Znak.com.

Сами требования были утверждены постановлением правительства в сентябре прошлого года.

Документ обязует религиозные организации получать паспорт безопасности своих объектов и территорий. Этому должно предшествовать обследование храма, которое проводит комиссия, включающая представителей самой религиозной организации, а также региональных властей и силовых органов.

Отмечается, что оснащение храма или мечети средствами антитеррористической защиты должно отражаться в техзадании на строительные или ремонтные работы, в том числе по реставрации исторических памятников.

На то, чтобы религиозная организация смогла выполнить мероприятия, которые будут определены после обследования и установления категории объекта исходя из его вместительности, дается пять лет.

К средней категории отнесены храмы вместимостью от 500 до 1000 человек, к высшей – храмы и мечети, которые вмещают более тысячи прихожан. Охрану объектов I категории должны обеспечивать частные охранные организации или подразделения Росгвардии. Если храм рассчитан менее чем на 50 прихожан, то меры по его защищенности определяет настоятель.

Новая статья, введенная в КоАП в декабре 2019 года, гласит, что гражданам, совершившим нарушение, могут выписать штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, к которым относятся настоятели храмов, наказание составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам, а именно приходам и религиозным общинам, грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч. Аналогичную ответственность влечет за собой воспрепятствование деятельности лиц, выполняющих обязанности по обеспечению защищенности объектов.

По мнению представителей Московского патриархата РПЦ, утвержденные требования будет трудно исполнить на практике. Причиной этому является, в частности, то что нововведение предполагает начало ремонтно-строительных работ в ближайшие пять лет, однако не каждый храм нуждается в таких мероприятиях и далеко не все готовы к ним приступить.