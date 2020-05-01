ФМБА сообщило о регистрации тест-системы для выявления антител к COVID-19

Российская тест-система для обнаружения антител к коронавирусной инфекции получила государственную регистрацию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство, которое ее разработало. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, в неделю планируется выпускать до 100 тысяч экземпляров.

Тест-система нацелена на выявление иммуноглобулина класса G (IgG). «Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению», – указывается в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские ученые разработали прототип экспресс-теста на определение коронавируса и наличие иммунитета к нему.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь 28 апреля к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил, что за март-апрель производство тест-систем в России увеличилось в девять раз.