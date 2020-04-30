Житель Пензы ответит в суде за призывы ликвидировать больных коронавирусом

В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина опубликовал в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» призывы закрыть территорию города, чтобы в нее не попадали больные коронавирусом, а тех, кто уже заразился COVID-19 в Пензе, он призывал ликвидировать.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в тексте местного жителя содержатся враждебные призывы по отношению к пациентам с определенным диагнозом.

Мужчина под запись признал свою вину и обещал, что впредь не будет себе позволять подобных высказываний. Однако дело в связи с этим закрывать не будут.