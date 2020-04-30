В Жуковском задержали противников перепрофилирования единственной больницы

Общественный защитник Николай Качнов сообщил «ОВД-Инфо» о задержании трех участниц одиночных пикетов против перепрофилирования единственной больницы в городе Жуковском.

Известно, что в отношении двух задержанных составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции. Сейчас все три участницы одиночных пикетов выпущены из ОВД. Отмечается, что на одну из них при задержании были надеты наручники.

Решение выйти на акции протеста было принято накануне вечером, когда в городских сообществах появилась информация о том, что больницу Жуковского могут перепрофилировать под пациентов с коронавирусом.

«Это вызвало достаточно острую реакцию в городе, так как это единственная больница. Люди бы поняли, если бы частично больницу отдали под это инфекционное направление, но продолжили бы принимать жителей города с острыми ситуациями. В результате это все накалилось, вечером возникла инициативная группа, и сегодня они вышли с одиночными пикетами в центре города», — пояснил Качнов.

В официальном сообществе больницы в соцсети дали разъяснение: «Отделения будут работать по своим профилям, но с ковид больными. Все врачи имеют соответствующую подготовку. Такие же подразделения как: поликлиника, онкология, гемодиализ, ЖК, педиатрия будут работать в прежнем режиме».

При этом подтверждается, что пациенты без коронавируса в экстренных случаях будут направляться в ближайшие медучреждения в Раменском, Домодедово, Люберцах и Коломне.

Всего в Подмосковье коронавирус диагностирован у 10 917 человек.