В Украине женщина, впала в невменяемое состояние и убила дочь

В украинском городе Харькове областная полиция сообщила о задержании обнаженной женщины на улице. Вместе с собой при ней был пакет, в котором находилась человеческая голова, пишет ТАСС.

Отмечается, что женщина вела себя агрессивно. В руках у нее был нож, которым она угрожала правоохранителям, прибывшим на вызов.

Параллельно с этими событиями в местную полицию поступил вызов от местного жителя, который утром в четверг обнаружил в квартире обезглавленное тело своей племянницы. Он проживал в квартире вместе с 38-летней сестрой и ее дочерью.