Руководителей тушения пожаров защитят от уголовных рисков

Специальный экспертный совет при МЧС России займется созданием поправок в нормативные документы, регулирующие работу руководителей тушения пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра Илью Денисова.

По словам Денисова, экспертная группа займется устранением пробелов в нормативных документах, «которые позволяют двояко трактовать действия РТП в случае той или иной ситуации». Разработкой нормативов займутся представители образовательных и научных учреждений.

По словам замминистра, обстановка при тушении пожара иногда требует более гибких решений, и поступать исключительно в соответствии с приказами оказывается невозможно.

Напомним, в конце прошлого года в Генпрокуратуру вернули дело Дмитрия Ширлина, начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве и старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергея Барсукова. Именно под их руководством в 2016 году на Амурской улице погибли восемь пожарных.