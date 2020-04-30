Росгвардия намеревалась закупить 57,5 тысячи ручных гранат за 166 млн рублей

На сайте госзакупок размещена заявка на закупку Росгвардией 57 500 ручных гранат. Её цена установлена в размере 166,7 миллиона рублей.

В описании тендера говорится, что ведомство намерено приобрести «изделие РГН, индекс 7Г21», что соответствует ручным гранатам наступательного типа.

Доставить их, как указано в заявке, было нужно в одну из частей структуры в подмосковной Балашихе до 1 ноября 2020 года. Предназначение боевых гранат в документе нацгвардии не уточняется.

Тендер проводился с 8 по 22 апреля в рамках государственного оборонного заказа, однако на него была подана единственная заявка, которая была отклонена. После этого он был признан несостоявшимся.