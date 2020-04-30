Полиция Москвы призвала не покидать "жилища", пригрозив массовыми проверками

На улицах Москвы на майских праздниках будет увеличено количество нарядов, проверяющих у граждан пропуска. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД столицы.

«На улицах увеличится количество нарядов с целью пресечения нарушений установленных ограничительных мер», — говорится в сообщении. Полиция в первую очередь сконцентрирует свои усилия в открытых парках, кроме того, правоохранители намерены проверять москвичей на наличие цифровых пропусков.

В ведомстве поблагодарили граждан, выполняющие принудительную самоизоляцию в период «нерабочих дней». «Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище», — обращается пресс-служба полиции к москвичам.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье намерены запретить гражданам заходить в магазины и общественный транспорт без защитных масок.