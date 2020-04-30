Ликвидация террористов на Урале и смерть мэра Ставрополя. Новости к утру 30 апреля

Федеральная служба безопасности отчиталась о проведении контртеррористической операции в СНТ на выезде из Екатеринбурга, пишет «Новая газета». Сообщается, что ликвидированы трое граждан, которые планировали провести теракты на территории РФ. В домике сторожа, где проживали установленные лица, были обнаружены оружие и боеприпасы.

В Ставрополе умер мэр Андрей Джатдоев, о чем сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 65 человек, пишет АГН «Москва». В пресс-службе департамента информационных технологий говорят об аннулировании 8,5 тысяч пропусков, оформленных на пациентов с COVID-19 и 13 тысяч пропусков для граждан с иными ОРВИ. Сообщения об аннуляции разрешающего документа приходят москвичам на мобильные телефоны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал прогнозировать, когда примерно в России будет возобновлено международное пассажирское авиасообщение, прекращенное в связи с пандемией. «Мы с вами можем прогнозировать все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого», — цитирует Пескова «Интерфакс». В Шереметьево рассчитывают на возобновление полетов уже в июле.