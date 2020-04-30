Кравцов заявил о возможной отмене ОГЭ в этом году. Но решение еще не принято

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в министерстве прорабатывается возможность аттестации девятиклассников на основании итоговых оценок.

«Обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по девятым классам на основе итоговых оценок. Пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем решение», — приводит его слова ТАСС.

В случае принятия соответствующего решения, проведение ОГЭ в 9-ых классах в этом году может быть отменено. Ранее из-за пандемии коронавируса его сократили с четырех предметов (из которых два были по выбору) до двух: по математике и по русскому.

Кравцов также подчеркнул, что это не касается ЕГЭ и не повлияет на сроки приема абитуриентов в высшие учебные заведения. По его словам, этот вопрос прорабатывается его ведомством совместно с Минобрнауки.

Кроме того, глава Минпросвещения заявил, что не исключено, что в России могут появиться телевизионные уроки: «Мы тоже этот вопрос прорабатываем с методистами: помощь особенно там, где нет интернета, есть и такие поселки», — пояснил он, отметив, что «это нужно все очень аккуратно вымерять».