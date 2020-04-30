Генпрокуратура приказала удалить текст про отключение пациентов от аппаратов ИВЛ

Генпрокуратура обратилась с предписанием к очередному СМИ, которое обвинило в распространении фейкньюс о коронавирусе.

Речь идет о материале портала «Сибирь.Реалии», где петербургский врач-реаниматолог анонимно рассказывает журналистке Татьяне Вольтской, что им приходится отключать пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких в приказном порядке из-за нехватки медтехники.

Ранее Татьяна Вольтская сообщала, что с ней уже общались два следователя. Ей грозит уголовное преследование по статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан , передает «Дождь».

Ранее Генпрокуратура обязала удалить текст журнала Vademecum, где сообщается, что МГФОМС отказывается платить за лечение пациетов, прибывыших в стационары с коронавирусом самостоятельно.