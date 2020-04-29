Журнал Vademecum будет защищать деловую репутацию в суде

Медицинский журнал Vademecum разблокировали после того, как редакция удалила материал, который Генпрокуратура признала фейком.

Напомним, сайт опубликовал новость о том, что лечение пациентов с подозрением на коронавирус, прибывших в стационар самостоятельно, не будет оплачено из московского фонда ОМС. Генпрокуратура опровергла этот текст разъяснением столичного депздрава, где заявили, что все граждане получают медпомощь бесплатно по полису ОМС, что не отрицалось в материале Vademecum.

«Коллеги! Нас разблокировали, но для этого нам пришлось деактивировать неугодный материал. Мы готовим исковое заявление в суд, а также петицию о недопустимости цензуры. Отдельно рассмотрим вопрос об исках о защите деловой репутации в отношении некоторых изданий», — написала редакция в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами признался, что ему неизвестно о случае с журналом Vademecum, но он уверен, что с фейками необходимо бороться, но это «не должно никак ограничивать информацию квалифицированную, объективную», передает слова Пескова ТАСС.