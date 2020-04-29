Владелец сети салонов в Кирове вышел на одиночный пикет из-за запрета на работу

29 апреля утром в Кирове около здания областного правительства прошел одиночный пикет предпринимателя Дмитрия Кочева. Он является соучредителем и гендиректором сети парикмахерских «Прядки в порядке» и официальным представителем Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Кочев вышел с плакатом «Разрешите работать с 1 мая салонам красоты». По его заявлению, карантинный кризис привел к тому, что 114 его сотрудникам не на что кормить детей. Об этом пишет сетевое издание PROGOROD43.RU.

Ранее в Кировской области был расширен перечень организаций, которым можно начать работать, несмотря на продленный режим самоизоляции. Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, а премьер Михаил Мишустин поручил правительству разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции.

Фото: vk.com