В РФ за сутки зафиксирован 5841 случай заражения COVID-19, прирост составил 6,2%

За сутки в России выявлен 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах, общее число заболевших составило 99 399.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Прирост инфицированных составил 6,2%.

Отмечается, что почти 45% новых заболевших (2624 человека) не имеют симптомов.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (2220). В Подмосковье выявлено 686 зараженных, в Санкт-Петербурге – 290.

Число жертв коронавирусной инфекции выросло до 972. За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев, из них 67 – в столице.

Накануне, 28 апреля, число инфицированных по России за сутки составляло 6 411.