В тайге в 200 километрах от Усть-Кута задержаны чиновники с канистрами бензина

В Иркутской области троих чиновников подозревают в попытке поджечь тайгу на участке, принадлежащем мэру Усть-Кута.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря местной прокуратуры Ирину Щербакову, накануне вечером, 28 апреля, в 200 километрах от Усть-Кута в частных угодьях были задержаны трое представителей районной администрации, в том числе первый замглавы Усть-Кутского района. В лодке, на которой мужчины приплыли в тайгу, нашли канистры с бензином.

По словам представителя городской администрации, территория, на которой задержали чиновников, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину. «У главы города есть фермерское хозяйство. Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших», – рассказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали прокурор Усть-Кута, сотрудники полиции и СК.