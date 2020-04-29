Суды обязали доказывать возможность подозреваемых влиять на следствие

Верховный суд РФ завершил разбирательство по делу заключенного под стражу забайкальца Егора Литуева. Гражданин с помощью адвокатов смог в суде высшей инстанции оспорить принятые в отношении него меры. Об этом рассказывает РАПСИ.

Содержащийся в СИЗО Литуев ранее не был судим и имеет на попечении двоих несовершеннолетних детей. Он настаивает, что у суда нет оснований для того, чтобы подозревать его в возможности скрыться или влиять на следствие и участников процесса.

ВС удовлетворил требование заявителя. Теперь в судах обязаны будут мотивировать и предоставлять доказательства, по которым подозреваемый может скрыться или оказывать влияние на ход следствия. Тяжесть статьи и опасения о возможном побеге более не являются достаточными основаниями для избрания меры пресечения.