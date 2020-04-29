Сайт Vademecum заблокирован менее чем через сутки после уведомления от РКН

Сайт онлайн-издания Vademecum заблокирован за статью об отказе лечить по ОМС госпитализированных не скорой помощью.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Facebook шеф-редактора издания Дарьи Шубиной.

По ее словам, ресурс заблокирован из-за требования Генпрокуратуры, посчитавшей фейком статью о страховых выплатах на лечение больных COVID-19. Поскольку издание использует протокол безопасности https, при блокировке операторами одной страницы, адрес которой они получают из реестра Роскомндзора, недоступным становится весь сайт.

Шубина отметила, что с момента поступления в редакцию уведомления РКН с требованием Генпрокуратуры об удалении признанного фейком материала не прошло и суток.

Накануне, 28 апреля, Vademecum получило сообщение Роскомнадзора об ограничении доступа к новости, посвященной порядку оплаты медорганизациям расходов по оказанию медицинской помощи пациентам с острой пневмонией и коронавирусом в Москве. По мнению Генпрокуратуры, в материале представлена «недостоверная информация, связанная с распространением коронавирусной инфекции».

В редакции Vademecum заявили, что уведомление РКН и требование надзорного ведомства об ограничении доступа к материалу «грубо нарушают Конституцию РФ и закон "О СМИ"». В издании указали на то, что комментарий МГФОМС с разъяснениями был отражен в обновлении текста и не противоречил сути материала. Издание намерено обжаловать требования Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.