Развод по-крупному: какие трюки применяют миллиардеры, чтобы сохранить богатство после расторжения брака

Статистика говорит, что примерно каждый десятый миллиардер из списка Forbes рано или поздно разрывает узы брака. Многие из них оставляют своей второй половинке причитающуюся часть семейного богатства, как это положено законом, и разводы проходят тихо и незаметно. Так, в прошлом году Джеф Безос, на тот момент самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, объявил о разводе с супругой Маккензи, с которой прожил вместе 25 лет. В рамках бракоразводного процесса, который длился меньше полугода, она получила акции компании Безоса Amazon стоимостью более 30 миллиардов долларов, что сделало ее одной из богатейших женщин планеты.

Годом ранее стало известно о разводе миллиардера Олега Дерипаски и Полины Юмашевой. Пара прожила вместе больше 15 лет, в браке у них появились двое детей. Дерипаска оставил Юмашевой почти 7% акций его компании En+, которые оценивались в полмиллиарда долларов. Акции En+ также получили их дети и отец Полины Валентин Юмашев.

В 2017 году было объявлено о разводе Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой. Информации о том, как они разделили имущество, не появилось, но судя по тому, что своей супруге от предыдущего брака Ирине он оставил 300 миллионов долларов, недвижимость в Англии и Франции и большую яхту, можно предположить, что в отношении Дарьей он повел себя не менее щедро. Объявив о разводе, оба подчеркнули, что остаются добрыми друзьями и продолжат совместные проекты, связанные с искусством.

Роман Абрамович // Фото: Global Look Press

Но подобное поведение присуще далеко не всем миллиардерам — многие прибегают к различным уловкам и юридическим трюкам, чтобы не делиться состоянием. В ход идут переоформление активов на друзей и родственников, встречные иски, подделка документов и даже…признание себя недееспособным.

Так, уже четвертый год подряд продолжаются юридические баталии между бывшим владельцем компании «Нортгаз», миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной. Пара проживала в Англии с середины 1990-ых годов. Татьяна подала на развод в Лондоне в 2013 году из-за «поведения мужа», и в 2016 году суд постановил перечислить ей почти 600 миллионов долларов, что составляло около трети состояния супруга на тот момент.

Фархад Ахмедов категорически отказался выплачивать причитающееся. Вместо этого он предоставил в суд документ, свидетельствующий о том, что супруги, якобы, уже развелись в 2000 году в Москве, и поэтому решение Лондонского суда не имеет силы. Однако документ был признан поддельным. Параллельно он подал встречный иск к супруге на 115 миллионов фунтов за «моральный ущерб» от бракоразводного процесса, в том числе от того, что принадлежащая ему яхта Luna была арестована в Дубае в рамках исполнения решения лондонского суда, и только спустя почти два года ей было разрешено покинуть марину. Разбирательства продолжаются.

Еще один пример – бракоразводный процесс одного из самых скрытных российских олигархов Олега Бурлакова и его супруги.

70-летний Олег Бурлаков заработал основную часть своего состояния за счет продажи «Новоросцемент» и нефтяной компании «Бурнефтегаз». Ему же принадлежит тюменский «Стройлесбанк». Forbes оценивает состояние Олега Бурлакова в 650 млн долларов, но люди из окружения бизнесмена говорят, что в реальности оно может быть существенно выше. Одна лишь яхта Black Pearl, принадлежащая олигарху, оценивается в 250 миллионов долларов – вряд ли бы он стал бы спускать на дорогую игрушку почти половину накопленного.

// фото: thefrisky.com

Как писали СМИ, в семье Олега Бурлакова, давно проживающей в Монако, тоже не все гладко: олигарха уже не первый год видят в ресторанах и дорогих бутиках в компании молодой светской львицы Софьи Шевцовой. Это не осталось незамеченным, и супруга миллиардера, с которой Олег Бурлаков прожил в браке больше 40 лет, по данным СМИ, подала на развод.

На кону оказалась астрономическая сумма и та самая яхта Black Pearl. Однако, в дело вмешался…коронавирус: из-за «глобального карантина» и отмены большинства очных заседаний, судебная система княжества Монако, где должен проходить бракоразводный процесс, оказалась практически парализована, как и работа большинства судов во всем мире. Как писали СМИ, Олег Бурлаков начал спешно реструктурировать активы, переоформляя их на друзей и дальних родственников. Так, та самая яхта Black Pearl оказалась не оплаченной, находится в залоге и была обещана некому Николаю Казакову. Этому же человеку в 2019 году, после начала бракоразводного процесса, Олег Бурлаков передал участок земли в Тюмени, который был впоследствии продан за миллиард рублей. На продажу выставлен и «Стройлесбанк». Судя по всему, подробности этого скандального развода станут достоянием общественности позднее.

Еще один распространенный трюк в сложных бракоразводных процессах миллиардеров – это… объявить себя недееспособным. Законодательства многих стран дают в этом случае защиту имущества от будущих бракоразводных разбирательств. В российской практике этот трюк пока не встречался, но кто знает, что нас ожидает в будущем…

Как пишет Forbes, претенденткой на включение в рейтинг богатейших россиянок в 2020 году оказалась Ирина Вагина, жена 61-летнего экс-владельца угольной шахты «Распадская» и акционера металлургической компании Evraz Александра Вагина. Пара прожила вместе более 20 лет и, как говорят, развелась еще в 2015 году, но баталии вокруг раздела имущества продолжаются до сих пор в нескольких международных судах. Forbes оценил состояние Вагина в 550 млн долларов. Основная его часть – это средства от продажи пакета акций Evraz в 2017 году. Однако, как пишут СМИ, супруг получал также значительные дивиденды от металлургической компании, часть которых по закону причитается Ирине Вагиной, и именно они стали предметом юридических споров.

В целом, как показывает практика, каждый пятый или шестой развод миллиардеров превращается в кошмар, с бесконечными судебными процессами в разных юрисдикциях по всему миру, публичным полосканием грязного белья и вываливанием интимных подробностей в СМИ. И, судя по всему, нас ждет еще немало таких историй.