Под Смоленском задержаны контрабандисты, перевозившие драгметаллы на 200 млн

В Смоленской области при досмотре ехавшего в Литву грузовика обнаружены тонны платины, палладия и родия на 200 млн.

«ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву», – цитируют «Известия» сообщение ведомства.

Уточняется, что при досмотре грузового автомобиля было обнаружено свыше 11 тонн перемолотых автомобильных катализаторов, в составе которых были драгоценные металлы. Приблизительная стоимость груза оценивается в сумму не менее 200 млн рублей.

Также сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в подмосковных офисах и складских помещениях, которые занимали причастные к преступной деятельности лица. Было изъято очищенное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 кг. Кроме того, обнаружены свыше 700 кг перемолотых автокатализаторов ориентировочной стоимостью более 10 млн и наличные средства.

УМВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.