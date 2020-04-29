По ту сторону "Мосуслуг"

Как организована обработка онлайн-заявлений москвичей.

«Домашний арест», под который москвичей посадил вирус COVID-19, позволяет в полной мере оценить преимущества и недостатки онлайн-сервисов. В сфере муниципальных услуг эти сервисы стали для жителей столицы уже привычными и обыденными. Еще в 2018 году Москва была признана самым «цифровым» городом мира, заняв первую строчку в рейтинге оказания электронных услуг ООН. И этот статус подтверждает официальная статистика: число обращений граждан за «мосуслугами» через сайт mos.ru (ранее pgu.mos.ru) превысило 1,3 миллиарда.

Mos.ru – это, можно сказать, витрина цифровых достижений столичного хозяйства, на которую ежедневно смотрят миллионы москвичей. Если быть точнее – 8,8 млн человек, создавших «личные кабинеты». Но не менее впечатляющей выглядит «кухня» этого цифрового мегаполиса: Автоматизированная система государственных и муниципальных услуг и функций (АС ГУФ), с помощью которой заявки граждан обрабатывают сотрудники МФЦ и профильных ведомств.

Статистику АС ГУФ ведётеё разработчик – компания «Программный Продукт». О масштабах системы лучше всего говорят цифры: к ней подключены более 12 000 пользователей из 1000 государственных организаций, участвующих в предоставлении госуслуг на территории Москвы, в том числе все 127столичных МФЦ и 215 служб «одного окна». Посредством АС ГУФ могут быть запрошены 300 типов документов, и смомента запуска в конце 2012 года москвичи получили их более 27 миллионов. Больше 7 млн онлайн-обращений были обработаны универсальными специалистами МФЦ, остальные перенаправлялись в органы исполнительной власти и профильные ведомства.

Техника предоставления госуслуг, запрашиваемых через mos.ru, была одним из самых сложных элементов настройки всего «цифрового города». Разделить эту работу можно на четыре основных направления. Первое, и главное – это безопасность системы, её неуязвимость для хакерских атак и, соответственно, обеспечение полной защищенности персональных данных. Второе – разработка удобного интерфейса: задачей специалистов «Программного Продукта» было тщательно изучить традиционную «бумажную» технологию и «оцифровать» её таким образом, чтобы система стала интуитивно понятной для пользователей – сотрудников МФЦ и ведомств. Третьим важным направлением разработки было создание механизмов контроля и мониторинга исполнения государственных услуг, то есть, их качества. И наконец, четвертым звеном стала отладка автоматизированных форм, собирающих статистические и аналитические данные.

Настройка и модернизация АС ГУФ продолжается в непрерывном режиме, хотя система уже полностью функционирует. Следующим этапом её развития, считают в «Программном Продукте», должна стать интеграция с другими существующими информационными системами, нацеленными на выполнение локальных функций. Таких систем, ведомственных и отраслевых, в Москве появилось уже немало, и это, с одной стороны, неплохо. С другой же – многообразие стало приводить к дублированию одних и тех же работ сотрудниками органов исполнительной власти и к некоторой путанице на уровне основных пользователей, жителей Москвы.

К примеру, многие горожане уже заметили, что на mos.ru теперь можно и передать показания счетчиков электроэнергии (а не только воды, как раньше), и оплатить домашний телефон. Раньше для этого нужно было пользоваться «личными кабинетами», соответственно, «Мосэнергосбыта» и МГТС. Вот по такому же пути будет развиваться АС ГУФ – всё в одной системе. Это позволит, по мнению специалистов «Программного продукта», не только упростить процедуры предоставления госуслуг, но и значительно сократить расходы регионального бюджета.

Борис Авдеев