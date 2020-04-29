От колбасы и сладостей россияне отказываются менее охотно, чем от алкоголя

Почти половина россиян во время пандемии отказались от спиртного, чуть меньше перестали покупать сладкое и деликатесы.

«Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса», – цитирует ТАСС сообщение Роскачества. Согласно результатам проведенного ведомством опроса, от спиртных напитков в условиях самоизоляции отказались 45% россиян, от кондитерской продукции и сладостей – 38%, от колбасных изделий и деликатесов – 35%.

Чаще вредные продукты перестают покупать представители старшего поколения: от алкоголя отказались 67% опрошенных старше 55 лет, от кондитерских изделий – 56%.

Свои особенности есть и у отдельных регионов. Так, судя по результатам опроса, в Южном федеральном округе легко обходятся без рыбы (39%) и сыра (32%), а жители Северного Кавказа не могут отказаться от свежих овощей (6%).

Отмечается при этом, что более чем в половине случаев (57%) люди выбирают те же товары, что и до пандемии, а 27% покупателей ориентируются исключительно на цены.