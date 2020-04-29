Экс-сотрудник салона связи перевел 450 тысяч со счетов клиентов себе

В Оренбурге 40-летний мужчина, уволившийся из салона сотовой связи, прихватил с собой ключи активации к подключению сим-карт, пишет портал 1743.ru.

Имея злой умысел, он отправлял сообщения на номер обслуживания клиентов одного из банков, узнавал о состоянии счетов абонентов и переводил чужие деньги на номера, подконтрольные ему, но оформленные на вымышленных людей.

Отмечается, что мужчина прекрасно разбирается в IT, что позволило ему присвоить средства 58 клиентов, обращавшихся ранее в салон. Так, в его пользование перешло 450 тысяч рублей.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.