"Идея туманна": экономист Евгений Ясин раскритиковал крупнейшую реформу МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий объявил о крупнейшей реформе в истории главного вуза страны. 40 факультетов объединят в 14 высших школ. Их деканы, как ожидается, будут назначаться, а выборы отменят. Против грядущих изменений уже выступили активисты «Инициативной группы МГУ» и академики РАН.

Дать свою оценку реформе МГУ Sobesednik.ru попросил Евгения Ясина, доктора экономических наук, профессора, научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ).

Евгений Ясин

– Университетам нужно больше самостоятельности, а не объединение факультетов МГУ.

Идея реорганизации МГУ пока очень туманна. С одной стороны, деканы многих факультетов уже заявили, что они ничего не знают о планах руководства. С другой – вроде бы речь пока идет всего лишь об обсуждении программы развития МГУ на ближайшие 10 лет.

Есть и третья сторона: кое-какие детали планов известны. Создать на базе 40 (из 42) факультетов МГУ 14 научных школ, объединив в них факультеты и институты университета... Некоторые деканы уже выступают резко против, опасаясь, что пострадает не только качество обучения, но и сами направления. Против настроена и Инициативная группа вуза, состоящая из студентов и активистов.

Конечно, могут быть разные объединения. Но, на мой взгляд, они возможны только в том случае, если те направления науки, которые сами по себе не требуют какого-то тесного «сотрудничества» с другими науками, объединят с научной организацией, которая будет призвана создавать самые благоприятные условия для изучения предмета. И все.

В остальном все эти объединения мне кажутся неприемлемыми. Поэтому я против того, чтобы создавать какие-то особые объединения – чисто организационные.

И уж совсем плохо, чтобы содержание образования было подчинено этим искусственно созданным гигантам. Потому что на первом месте должно быть именно образование и его содержание. А это означает, что заботиться относительно сотрудничества разных наук стоит лишь в том случае, если такие основания возникают независимо от всех других факторов.

К тому же, как я слышал, в этих новых научных школах планируют назначать деканов, а не избирать их, как это происходит сейчас. Я категорически протестую против таких решений. Считаю, что выборы деканов – это лучший вариант для университетов.

Вообще университеты должны иметь максимум самостоятельности. Есть западная философия образования, где большое влияние имеет мнение студентов, у которых есть свобода по выбору, скажем, набора предметов и т.д. Я лично хотел бы, чтобы и у нас было больше такой свободы у студентов.

Но пока у нас традиция другая – более характерная для российской, а потом и для советской школы. Мне представляется разумным как-то подравниваться с европейскими институтами, иметь с ними более широкие контакты... При условии, конечно, что одновременно будет расти самостоятельность наших вузов.

Как пойдет, мне трудно представить, потому что до сих пор российская традиция всегда была связана с усилением контроля со стороны административных органов. Между тем, университетская самостоятельность была бы весьма полезной для нас, гораздо полезнее искусственных объединений направлений науки. Но пока я этого не вижу. И, к сожалению, не чувствую, что в российской высшей школе есть такое настроение.

Ну что тут еще можно сказать? Только чтобы не трогали мою экономику...