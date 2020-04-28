Жителей Подмосковья предупредили о диких зверях, осмелевших в условиях пандемии

В социальных сетях участились сообщения о приближении медведей и волков к населенным пунктам в Московской области.

На сайте регионального Министерства экологии и природопользования, в частности, сообщается, что в Наро-Фоминском городском округе бурый медведь разорил пасеку у деревни Слепушкино. Также зверь был замечен у деревни Алешино Пушкинского городского округа и в Глазовском лесничестве Можайского округа.

«По мнению специалистов-зоологов, действующий режим самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий», – говорится в сообщении Минэкологии.

Ведомство рекомендовало жителям региона не покидать поселения без крайней необходимости.