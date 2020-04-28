Запрет продажи алкоголя после 18:00 в Красноярском крае снизил число преступлений

Региональное управление МВД по Красноярскому краю отмечает снижение численности преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 63,7%. Об этом пишет «Интерфакс».

Всего с начала года зарегистрировано 2 208 таких преступлений. Эти показатели ниже на 22,6% чем аналогичные показатели прошлого года.

В силовом ведомстве связывают положительную динамику с запретом на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00. Ограничение было введено 2 апреля. С тех пор произошло 250 «пьяных» преступлений. Ограничение было введено по предложению краевого управления МВД из-за 20%-ного роста бытовых преступлений после введения карантинных мер.

Также в полиции отмечают, что число административных «пьяных» нарушений снизилось на 48,5%. За прошедшие три недели их число составило 693 случая.

При этом увеличилось в полтора раза число попыток обхода запрета на продажу алкоголя после 18:00. Правоохранители зафиксировали 95 попыток незаконной реализации в неустановленное время.