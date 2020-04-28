Волонтеры в Москве выгуливают 120 собак

В столице добровольцы помогают людям старше 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями переживать режим самоизоляции. В том числе тем, кто владеет животным, нуждающемся в ежедневном выгуле.

По данным столичного оперштаба, у 120 собак в Москве есть постоянные волонтеры. Как правило, за каждой собакой закреплен конкретный человек, чтобы животному не приходилось постоянно адаптироваться.

Обычные добровольцы выгуливают собак весом до десяти килограммов. Тех псов, кто покрупнее, на выгул берут уже специально обычные зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.

Обратиться за помощью по выгулу животного нуждающиеся москвичи могут по телефону: 8 (495) 870-45-09.