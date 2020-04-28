Средний класс обеднеет, а в МВД запретят материться. Новости к утру 28 апреля

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов назвал текущий пандемический кризис «колоссальным моральным движением». «Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3-5 лет больше», — заявил руководитель ВШЭ в интервью РБК.

При этом Кузьминов предупредил, что карантинные меры в итоге могут лишить Россию существенной части среднего класса. Если богатые лишь потеряют часть своего богатства, а бедные станут только беднее, то средний класс рискует скатиться в бедность.

В Москве тем временем, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, на 70% за прошедшую неделю выросли показатели госпитализаций с пневмонией. До сих пор отмечается динамичный прирост заболевших. Сейчас в столице под коронавирусных пациентов выделено 20 тысяч коек, но в ближайшие дни он увеличится до 27-28 тысяч коек, пишет «Интерфакс».

Также в Москве продолжают лечение под наблюдением врачей 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ. Медик, пребывающий на дом к пациенту, определяет, нуждается ли человек в госпитализации, и в случае назначения домашнего лечения выдает медикаменты, пишет АГН «Москва». Тест на коронавирус проводят у всех пациентов с симптоматикой респираторных заболеваний.

В МВД готовят кодекс поведения для сотрудников службы, где в том числе пропишут правило чувства меры при оформлении рабочих кабинетов и культуру отказа от подарков и «недопустимых знаков внимания». Об этом пишет «РИА Новости». Также в документе, проект которого уже опубликован на портале проектов нормативных актов, полицейских призывают соблюдать культуру речи как в рабочей жизни, так и в личное время. С нарушителями требуется общаться спокойно и вежливо, контролируя свое эмоциональное состояние.