"Роснефть" займется сохранением биологического разнообразия Арктики

Компания «Роснефть» провела онлайн-презентацию программы оценки устойчивости арктических экосистем. Ее цель — изучение тех видов животных Арктики, которые являются индикаторами состояния экосистемы региона. Это белый медведь, морж, тюлень и белая чайка.

«Роснефь», как социально ответственная компания, занимается не только добычей и освоением полезных ископаемых, но и выполняет важнейшую миссию, реализуя программу сохранения биологического разнообразия Арктики. Хотя освоение полезных ископаемых в этом регионе только началось, компания смотрит в будущее.

Программа включает в себя целый ряд мероприятий с 2019 по 2023 годы, которые направлены на научные исследования морских экосистем и наблюдения за индикаторными видами животных. В первую очередь речь идет о полевых исследованиях или по-другому — экспедициях в арктические регионы.

Программа охватывает виды, которые являются важнейшими индикаторами состояния Арктики, влияния на нее климатического и антропогенного факторов. Это морж, северный олень, а также белый медведь и белая чайка, занесенные в Красную Книгу.

Мониторинг белого медведя ведется компанией с 2014 года, уже накоплен большой опыт. Белая чайка впервые попала в сферу наблюдений ученых, сотрудничающих с «Роснефтью». В исследованиях ученые применяют установку фоторегистраторов на шерсти животного, спутниковое слежение, GPS-трекеры.

Оценка численности и распространения видов, их состояния — только часть задач, которые стоят перед учеными, им нужно будет ответить на массу других вопросов. Например, по словам профессора Сибирского федерального университета Александра Савченко, использование современных технических средств, в том числе использование ошейников со спутниковыми передатчиками уже сегодня позволяет по новому и иначе взглянуть на проблему охраны и рационального использования, на пространственное распределение миграции оленей и т.д.

— Несомненно проект очень важен, интересен во всех аспектах: и в плане фундаментального исследования и получения результатов, и в прикладном, — сказал Савченко.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил беспрецедентные масштабы исследований и тот факт, что большое внимание в программе будет уделяться долгосрочным прогнозам.

— Эти исследования по масштабам беспрецедентные, они планируются до 2023 года. 8 экспедиций в море Лаптевых, в Баренцево и Карское море. Таких исследований ранее в Арктике не проходило. Компания достигает своих широко известных результатов, именно благодаря тщательной проработке всех проектов. И наши исследования в области экологии, в области устойчивости экосистем являются, безусловно, составной частью этих проектов. У нас серьезное внимание уделяется долгосрочным экологическим прогнозам, подготовке, и естественно этому должны предшествовать тщательные исследования.

Ольга Александрова