Путин заявил, что россиян ждет "сложный и трудный путь" по выходу из ограничений

Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая.

В ходе выступления на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», президент отметил, что решения по ограничительным мерам нельзя принимать в разных регионах «под копирку». По его словам, одновременно ограничения сняты не будут, россиян ждет «сложный и трудный путь».

Глава государства поручил кабмину начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики, а также разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан.

В последний раз Владимир Путин обращался к россиянам 19 апреля в связи с празднованием Пасхи. Тогда он заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а российское общество объединяется перед общей угрозой.