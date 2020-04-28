Владимир Путин предложил объявить 28 апреля Днем работника скорой помощи

Путин поблагодарил врачей за борьбу с COVID-19 и предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи.

«В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Выступление главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

Число заразившихся COVID-19 в России сейчас составляет более 93,5 тысячи человек; прирост заболевших за прошлые сутки составил 7,4%.