Путин сообщил о девятикратном росте производства тест-систем в России

Президент Владимир Путин заявил, что количество исследований на коронавирус, проводимых в России, будет увеличиваться.

Выступая в телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции, которое транслировал канал «Россия 24», глава государства сообщил, что за март-апрель производство тест-систем увеличилось в девять раз. Также он отметил, что, если в начале весны в РФ ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований по выявлению инфекции, то сейчас это число выросло примерно до 150 тысяч в день.

«Аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 в месяц. В апреле объем производства вырос до более 800, а в мае будет производиться более 2 500», – рассказал Путин, добавив, что производство защитных масок выросло более чем в 10 раз – с 800 тысяч в сутки до 8,5 миллиона в апреле.

«По равнению с тем, что было совсем недавно это много, но по сравнению с тем, что нужо сейчас – это мало, недостаточно», – сказал президент, поручив правительству ежедневно наращивать производство по ряду категорий.