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Коронавирус выявили у более чем 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных

Общество
17:24, 28 апреля 2020

У четырех десятков подозреваемых, обвиняемых и осужденных подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Также COVID-19 подтвержден у 271 сотрудника ведомства. Сообщается, что пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, среди инфицированных нет. 

Отмечается, что на сегодняшний день в российских исправительных учреждениях проведены 18 728 тестов на коронавирус. В регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соблюдается режим особых условий: не принимаются посылки и передачи; подозреваемые, обвиняемые и осужденные не вывозятся на судебно-следственные действия; запрещены личные свидания.

Для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки. В территориальных органах, где действует особый режим, прием осуществляет лишь один следственный изолятор; срок пребывания поступивших граждан на карантине увеличен до трех недель; сотрудники ФСИН переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений, а круглосуточно работающие медсанчасти обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов.

В Москве все следственные изоляторы, кроме СИЗО № 7 в Капотне, закрыты на карантин с 31 марта. Перед этим в ведомстве сообщили, что в российских исправительных учреждениях нет зарегистрированных случаев COVID-19.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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