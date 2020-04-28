До 27 спортивных федераций в Японии испытают проблемы из-за потери спонсоров

Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото сообщила, что уже пять спортивных федераций в Японии столкнулись с проблемами со спонсорскими контрактами.

22 организации уже готовятся столкнуться с проблемами финансирования в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на японскую газету Sankei.

Вопрос финансирования остро стоит как по контрактам с федерациями, так и по индивидуальным контрактам. В большом количестве случаев финансирование было рассчитано только на период проведения Олимпийских игр в Токио.

Напомним, Олимпиада-2020 была перенесена в связи с коронавирусной эпидемией. Решение было принято 24 марта с участием Международного олимпийского комитета, где долго отказывались от идеи переноса из-за рисков понести огромные финансовые потери.