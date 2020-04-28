Адвокат Ольшанский: Это незаконно – штрафовать водителей, не имеющих пропусков

Законность и противозаконность наказаний, которые применяют российские и московские власти к тем, кого считают нарушителями режима самоизоляции, анализирует специалист в области административного законодательства, адвокат Леонид Ольшанский.

Леонид Ольшанский / фото: Twitter

«Наказывать по показаниям камер можно только за нарушение ПДД»

– Мы все находимся в невольной самоизоляции. У этого состояния есть какой-то юридический статус?

– Такой юридической категории, как самоизоляция, в российском законодательстве нет. Тут вопрос нужно поделить на две части. Первая: президент нашей страны дал полномочия мэрам и губернаторам на введение различных мер изоляции для борьбы с коронавирусом. Вводить какие-то меры, например, что с собакой можно гулять в ста метрах от дома, мэр и губернатор могут. А наказывать за их несоблюдение можно только по федеральному закону. Вот что самое главное! У нас состоялись разъяснения президиума Верховного суда РФ: наказываем только по российскому кодексу.

– Однако по московскому закону штраф 4-5 тысяч рублей, а по российскому – 15 тысяч.

– ВС РФ так постановил, однако только при наличии весомых оснований. А отдельный аспект – не важно, что шьют человеку. Шпионаж или кражу 1 рубля – процедура едина для всего: разъясни права, дай адвоката и т. д.

Что больше всего бросается в глаза? Первое: в ст 1.5 КоАП РФ, которая называется «Презумпция невиновности», говорится, что по показаниям камер, работающих в автоматическом режиме, наказывать можно в первую очередь за нарушение правил дорожного движения. Нарушение санитарных, таможенных, налоговых и других норм, если они есть, наказываются не по показаниям камер, а в так называемом классическом виде. Остановили, проверили документы, составили протокол, разъяснили права и т. д.

Второе: летом 2019 года состоялся пленум ВС РФ, который как раз был посвящен трактовке правил применения КоАП РФ, в особенности 12-й (автомобильной) главы. Вот он нам и сказал, что только за нарушение ПДД можно наказывать в автоматическом режиме.

Далее нам сказали, что даже в отношении автомобилистов, если их сфотографировали не камеры, а, допустим, вы сотовым телефоном, тогда – административное расследование, автоматический штраф присылать нельзя. И наказывать автомобилистов за то, что они ездят без пропуска, по показаниям камер нельзя.

– Плюс еще эти камеры периодически присылают штрафы за тень на разделительной и за езду на эвакуаторе.

– То, что камеры ошибаются, не точно отрегулированы – это уже другая песня. Кто нарушил правила и санитарные нормы? Водитель, который был за рулем. А квитанция кому приходит? Собственнику авто, которое погрузили на эвакуатор. Им может быть и бабушка, и дедушка, и ваша редакция. Значит, уже незаконно.

«Отбирать автомобиль, если у водителя нет цифрового пропуска, тоже нельзя»

– Тем не менее теперь по показаниям камер вас можно извлечь из машины и эвакуировать транспорт, если вы якобы нарушаете карантин.

– Тут у нас путеводная звезда – ст. 27.13 КоАП РФ, которая называется «отстранение водителя от управления, задержание транспортного средства». Там указаны 4 основных основания, по которым можно это делать: водитель пьян, нет документов на транспорт, поставил машину под запрещающим знаком, неисправны тормоза/руль. А есть там про нарушение санитарно-эпидемологических или иных норм? Нету. Значит – все.

В крайнем случае, если водитель уж совсем, по мнению врачей, стоящих рядом с инспектором ГАИ, вызывает подозрение на коронавирус, можете его в скорую помощь и в больницу. А машину — ну обрызгайте из санитарных побуждений обеззараживающим раствором. Но брать машину и требовать деньги за эвакуацию и хранение, не отдавать, пока не заплатишь… Представляете: несколько тысяч в день умножить дней на двадцать! Это незаконно.

– Человек идет по улице, а его останавливает сотрудник полиции и спрашивает: «Куда идете?» Как лучше ответить?

– Конечно, можно показать пальцем: вот мой дом, а вот магазин, в который я иду за продуктами. И я думаю, что здесь 100 метров.

Но ведь можно сказать и по-другому: согласно ст. 51 Конституции РФ, никто не должен давать показания против самого себя, своих родных и близких. И возникнет серьезная коллизия. Могут задержать и отправить в отделение.

– Обязаны ли мы предъявлять паспорт контролеру в транспорте?

– На самом деле показывать документы мы обязаны только сотрудникам МВД, ФСБ, ФСО и пограничнику в пограничной зоне. Остальным можно не показывать.

Может ли контролер применять к человеку силу? Нет, не может. А предусмотрено ли у нас выкидывание человека из автобуса, троллейбуса или трамвая, если что-то не так? Нет, не предусмотрено. Действия контролеров в общественном транспорте сейчас вызывают большое сомнение.

– В некоторых регионах появились казаки и дружинники, которые тоже пытаются выполнять функции полиции.

– Они не имеют права ни останавливать, ни требовать документы, ни тем более составлять протоколы. Они могут помогать сотрудникам полиции, могут разнять драку. Но юридических функций они выполнять не могут.

«Приговоры во время коронавируса выносятся впопыхах»

– Первое, что сделал столичный мэр Собянин еще до того, как Путин одарил глав регионов полномочиями, – запретил людям 65+ выходить из дома и «обнулил» их социальные карты для поездок на транспорте.

– Тут опять: вводить какие-то ограничения глава региона может. А наказывать только по ФЗ, если человек 65+ вышел за колбасой. Другой вопрос – насколько обоснована эта мера.

Мэр может ввести QR-код или заставить всех ходить с желтыми повязками, или со звездой...

– Сумма штрафов таких вышедших за хлебушком уже идет на десятки миллионов рублей. Люди могут их оспорить? Есть ли смысл?

– В суды поступает масса дел – как серьезных уголовных, так и мелких административных. В 80 случаях из 100 защита строится на выявлении нарушений так называемой процедуры. «Я не видел», «я не слышал», «я за повестку не расписывался», «я просил адвоката – мне не предоставили». «Мне копию бумажки о том, что меня наказали, не дали – я ее только что получил, спустя два месяца». «Давайте у меня срок жалобы будет тикать с сегодняшнего дня» и т. д.

Во время коронавируса все делается настолько впопыхах, что классические процедуры вольно или невольно нарушаются. Когда этот коронавирус закончится и можно будет спокойно дойти до суда, подать жалобу, дойти до начальника ГАИ, попросить его отменить постановление его же инспектора, очень много документов, по моему мнению, будет отменено.

– Будут оспаривать?

– Нет, оспаривают очень мало. Потому что затраты времени, сил и денег на адвоката, если сам не можешь написать ходатайство, неизмеримо больше, чем оспариваемый штраф. Поэтому оспаривать будут только самые принципиальные. И я думаю, победа будет за ними.

– Есть ли гарантия, что все эти меры: туда не ходи и больше трех не собираться, когда все это закончится, тоже закончатся? И не останутся с нами навеки?

– У меня в этом нет сомнений. Напряжение в обществе растет, нападки, более или менее обоснованные, на полицию или Росгвардию растут. Поэтому (а Мишустин уже высказался, что надо постепенно двигаться в сторону ослабления мер), думаю, они с радостью от этого отойдут. Более того, я думаю, что сотрудники полиции сейчас «забирают» с большим опасением. Потому что нарушителя нельзя посадить на крышу машины – нужно в машину. А там не полтора метра, там сантиметров 10-20 дистанция.

– Ну вот недавно в Красноярске несколько человек вышли протестовать против самоизоляции. Соблюдали социальную дистанцию. В итоге всех погрузили в один фургон.

– Ну они скажут, что на каждого по фургону у них нет. Больше трех часов держать нельзя. Если случается неправомерное задержание, то у нас есть инспекция по личному составу и УСБ. Плюс у нас есть прокуратура и есть подразделение ФСБ, которое занимается органами МВД.

И это ведь отдельный вопрос – как вести себя с сотрудником органов.

– И как?

– Хладнокровно, парировать обвинения в свой адрес, но ни в коем случае не грубить и не повышать голос. И выявлять нарушения с его стороны: «Минуточку, ваше удостоверение», «Секундочку, я перепишу в блокнотик, чтобы было, на кого жаловаться». Иногда подобные простые методики приводят к тому, что вам говорят: все, до свидания. Умение разговаривать хладнокровно с полицией – это на 80% залог победы как сейчас, так и вне эпидемии.