Виртуальное шествие "Бессмертного полка" будут транслировать телеканалы

«Онлайн-шествие» акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проводится в ходе празднования Дня Победы соберет более 10 миллионов участников. Об этом «Интерфаксу» заявил сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров.

«На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье», — приводит агентство его слова.

Макаров также пояснил, что трансляция акции будет идти не только в интернете, но и в эфире федеральных телеканалов, которые поддержат проект.

Шествие будет представлять собой видеоряд, сконструированный из фотографий людей и их родственников, участвовавших в войне, которые будут зарегистрированы на сайте проекта.