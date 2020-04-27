Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала. По её словам, это вызвано низкой оплатой и «невыносимыми условия труда».

После увольнения работников их места, как она пояснила «Открытым медиа», занимают граждане среднеазиатских республик, которые согласны работать в таких условиях.

Экс-медсестра, проработавшая в Коммунарке с 9 марта по 21 апреля, рассказала, что её месячная ставка составляет всего 26 тысяч рублей, а за 15 смен на 1,5 ставки она получила 41 тысячу, несмотря на обещанные президентом РФ Владимиром Путиным обязательные надбавки всему медперсоналу, работающему с больными коронавирусом: «Путин вам обещал, звоните и пишите ему», — приводит она комментарии руководства учреждения по этому поводу.

Также она объяснила, что средства индивидуальной защиты для младшего медицинского персонала в больнице также ненадежные: «Выдали какие-то грязные использованные противочумные костюмы. А по регламенту они должны быть одноразовые, мы же работаем в "красной" зоне и разносим оттуда инфекцию по всей больнице». По её словам для них даже не выделили зоны отдыха: «Кто-то в клизменной запрётся поспать, кто-то ещё где-то на кушетке приляжет».

Все это также подтвердила в своем Facebook журналистка ВГТРК Наталья Андреева, которая рассказала, что медсестер в больнице не кормят.

«Открытые медиа» также утверждают, что младший персонал Коммунарки отказались проверять на коронавирус после сообщения об обнаружении его у главврача больницы.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин лично занимается обеспечением медперсонала всем необходимым. «Президент вмешивается каждый день в этот процесс», — пояснил он, объяснив, что «какие-то единичные случаи, к сожалению, есть, но каждая оперативная проблема решается в оперативном порядке» [цитата по РБК].