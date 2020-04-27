МВД: распыливших баллончик полицейских укусила собака и ударил задержанный

В пресс-службе МВД прокомментировали резонансное задержание москвича в районе метро Шаболовская, в ходе которого полицейский распылил перцовый баллончик ему в лицо, а также на его собаку.

По данным правоохранителей, одного из полицейских собака якобы укусила за рука, когда наряд прибыл на детскую площадку, где четверо нарушителей самоизоляции распивали алкоголь, выгуливая животное. При этом также сообщается, что один из задержанных дважды ударил полицейского: «38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан».

На всех четверых в итоге были составлены административные аресты, а в отношении ударившего полицейского «принято процессуальное решение» — его отпустили домой, при этом о заведении против него уголовного дела МВД не пишет, однако отмечается, что двое полицейских были осмотрены врачом. О наличии у них травм также умалчивается, при этом уточняется, что после осмотра оба продолжили работу.

Ранее Sobesednik.ru писал о словах свидетеля происшествия, которая видела, как мужчину повалили на асфальт и распылили ему в лицо перцовый баллончик. «Задержанные были нетрезвы, кажется, но то, что с ними делали, было слишком — и непонятно, кто кого провоцировал», — поясняла она.