Главврач Коммунарки пояснил, что за уволившихся отвечал подрядчик, а не больница

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко пояснил, что не несет ответственности за выплаты младшему медперсоналу, представители которого, по данным СМИ, увольнялись оттуда десятками. По его словам, все сотрудники, оформленные в больнице получают необходимые выплаты и остаются на своих местах, а за остальных отвечает частная компания-подрядчик.

При этом он полностью опроверг заявления о нехватке в медучреждении средств индивидуальной защиты и их избирательной выдаче: «Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! Не зависимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорисноговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты», — пишет Проценко в своем Facebook.

Он также подчеркнул, что любой сотрудник комплекса, в том числе нанятый через подрядчика имеет неограниченный доступ к фудкорту, расположенному в больнице.

«Несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», — подчеркнул главный врач.

Ранее Sobesednik.ru писал о публикации издания «Открытые медиа», которому экс-медсестра, работавшая в Коммунарке рассказала о зарплатах в 26 тысяч рублей и невыплате обещанных президентом надбавок. Также она говорила, что они используют уже использованные костюмы защиты. Это ранее сообщила и журналистка ВГТРК Наталья Андреева независимо от «Открытых медиа», также отмечая, что сотрудников больницы не кормят.