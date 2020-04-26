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Новости дня

26 апреля, воскресенье

[17:19]Генпрокуратура сообщила о двукратном сокращении числа детей-сирот с 2014 года
[16:14]Выезжать из Томской области разрешили только по работе или крайней необходимости
[15:59]Экспорт зерновых из России приостановили с целью стабилизировать цены на хлеб
[15:35]Под Белгородом умер врач из числа заболевших коронавирусом в местном онкоцентре
[14:44]В Курганской области объявили десятидневный запрет на торговлю спиртным и углем
[13:42]Причиной взрыва в жилом доме Троицка стала разгерметизация самогонного аппарата
[13:03]Сбивший насмерть 17-летнюю девушку бурятский политик помещен под домашний арест
[12:27]Число зараженных COVID-19 в РФ за последние сутки стало рекордным, составив 6361
[11:41]В КНР сообщили, что в медучреждениях Уханя нет ни одного больного коронавирусом
[11:03]В 2019-м помощь получили около 4,5 тысяч пострадавших при взрыве на ЧАЭС россиян
[10:17]Многоэтажный дом в Троицке проверяют после взрыва бытового газа
[09:48]Нарушение тишины в Донбассе и реальные доходы россиян: главное к утру 26 апреля

25 апреля, суббота

[15:56]"Это, кстати, явка в Гаагу с повинной": диакон Кураев о мозаике храма Минобороны
[15:20]Лукашенко назвал сроки принятия новой Конституции в Беларуси
[14:29]"Резервы есть": Россия может продлевать карантин сколько нужно, заявил Сулуанов
[13:53]Кудрин призвал потратить более половины ФНБ на борьбу с кризисом
[13:03]Штаб Навального: 60 человек заперли в хостеле в Чертаново без еды, воды и света
[12:29]В Беларуси национальный субботник. Лукашенко сажает сосны в Чернобыльской зоне
[11:32]Константин Сонин объяснил, о каких "вертолетных деньгах" говорит Набиуллина
[10:54]Цензура в "Ведомостях", новые пропуска и изгнание Соловьева. Главное к утру 25 апреля

24 апреля, пятница

[21:49]Академик РАН: Если не говорить с людьми, они выйдут на улицу в знак протеста
[20:59]Попова считает, что жесткий карантин нужно соблюдать ещё как минимум 2 недели
[20:11]"Пусть постоят смену в костюме и респираторе": врачи оценили идею СПЧ о пробежках
[19:40]Голикова призвала дать прогноз о смягчении самоизоляции из-за усталости граждан
[19:15]Министр Решетников спрогнозировал потерю Россией 4,5-5% ВВП в 2020 году
[18:28]Мишустин призвал разработать рекомендации, как людям провести майские праздники
[18:07]РФС получит от ФИФА полмиллиона долларов в качестве поддержки во время пандемии
[17:51]Мосгорсуд опроверг данные РБК о рекордных арестах во время пандемии
[17:44]Путин предложил стимулировать автопром путем скидок в 10% на российские машины
[17:22]Экс-депутата Госдумы от ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве на 1,5 млн евро
[17:09]Карантин делает семьи более дружными и любящими
[17:08]Набиуллина: термин "вертолетные деньги" подразумевает их печатание, а не раздачу
[16:42]В Краснодаре идет проверка после взрыва газа, при котором погиб пожилой мужчина
[16:22]Первую миссию Китая на Марс назвали в честь стихотворения поэта Цай Юаня
[16:20]"Это не фейк": В РПЦ подтвердили наличие портретов чиновников в храме Минобороны
[16:08]Ростуризм просит увеличить безвизовое пребывание в РФ до трех дней
[15:32]Rambler оставил Lynwood право добиваться компенсации убытков по делу Nginx
[15:26]Социологи: Реабилитация бездомных должна начинаться как можно раньше
[15:18]Телеканал "Крым 24" подтвердил данные о мозаике Путина в главном храме Минобороны
[14:42]СК расследует пропажу мальчика в башкирском селе, ребенка ищут почти 200 человек

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Выезжать из Томской области разрешили только по работе или крайней необходимости

Общество
16:14, 26 апреля 2020

Томский региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ввел ограничения на въезд и выезд из региона.

Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Въезжать и выезжать с территории региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости. «С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», – говорится в сообщении.

По данным на 26 апреля, в Томской области зафиксировано 67 случаев COVID-19, 11 человек вылечились.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за прошлые сутки в России выявлен 6361 случай коронавируса. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 80 949.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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