Выезжать из Томской области разрешили только по работе или крайней необходимости

Томский региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ввел ограничения на въезд и выезд из региона.

Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Въезжать и выезжать с территории региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости. «С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», – говорится в сообщении.

По данным на 26 апреля, в Томской области зафиксировано 67 случаев COVID-19, 11 человек вылечились.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за прошлые сутки в России выявлен 6361 случай коронавируса. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 80 949.