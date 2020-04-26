В Курганской области объявили десятидневный запрет на торговлю спиртным и углем

Власти Курганской области запретили продажу алкогольных напитков и средств для розжига на период майских праздников.

Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб пишет агентство URA.RU. Алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить с 30 апреля по 10 мая. Спиртные напитки запретят продавать в кафе и других пунктах общественного питания.

Также на период праздников в регионе будут введены ограничения на продажу горючих веществ, в частности, древесного угля и средств для розжига.

В Курганской области, по последним данным, выявлено 33 случая заражения COVID-19. Выздоровели четыре человека, летальных исходов не зарегистрировано. В общей сложности по России насчитывается почти 81 тысяча случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено более шести тысяч заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома, передает «РИА Новости». По ее мнению, жесткий карантин нужно соблюдать ещё как минимум две недели.