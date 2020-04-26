В 2019-м помощь получили около 4,5 тысяч пострадавших при взрыве на ЧАЭС россиян

В РФ отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, сейчас в России проживают свыше 1,7 млн человек, подвергшихся радиационному воздействию при аварии на ЧАЭС. Примерно 125 тысяч из этого числа принимали участие в ликвидации последствий катастрофы в 1986-1990 годах. Уточняется, что 1,5 млн проживают на радиоактивно загрязненных территориях в 14 регионах России либо переселились оттуда на новое место жительства.

В МЧС сообщили, что за четыре года комплексную медицинскую помощь за счет бюджета Союзного государства получили более 4,4 тысячи пострадавших в результате катастрофы россиян. В этом году медпомощь должны получить еще около 900 человек.

В ведомстве рассказали, что ситуация с COVID-19 внесла коррективы в мероприятия, которые проводятся в память о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы. Традиционно в этот день погибших вспоминают на Митинском кладбище, где на Аллее Славы похоронены 28 пожарных, которые первыми отправились на борьбу с пожаром на ЧАЭС и получили смертельную дозу радиации.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около Припяти Украинской ССР произошел 26 апреля 1986 года. В результате катастрофы было загрязнено 140 тысяч кв. км территории СССР, от взрыва погиб 31 человек. До 200 тысяч получили разные дозы облучения, которые привели к развитию болезней и смертям в последующие 20 лет после взрыва.

Между тем украинские спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения. К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники.

Масштабные пожары вблизи Чернобыльской зоны начались 4 апреля. Сгорели 12 заброшенных сел, а также большой массив леса.